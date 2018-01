O ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho, foi recebido com vaias pelos funcionários da Cultura, durante apresentação nesta sexta, 13, no auditório do Ministério.

Os servidores, além de vaiá-lo, também mostravam cartazes e gritavam: “O MinC não cabe aqui, o MinC é grande e não dá pra extinguir" e "Cultura sim, golpe não".

