Ministro manda apurar roubo de revista rara nos Correios A vice-presidente de Rede e Relacionamento com os Clientes dos Correios, Glória Guimarães, informou ontem que o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, demonstrou preocupação com o desaparecimento do exemplar raro da revista Nitheroy, enviado em dezembro por um sebo de São Paulo a um editor carioca, e determinou que todas as medidas que estão sendo tomadas sejam reforçadas. O fato foi noticiado pelo Estado na quarta-feira.