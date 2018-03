Ministro Juca Ferreira nomeia novo secretário-executivo da Cultura

O ministro de Cultura, Juca Ferreira, anunciou nesta sexta-feira, 6, o nome de seu secretário executivo, o número 2 da pasta. Ele é João Brant, 36 anos. Um segundo nome que tem sido ventilado pela imprensa como certo ainda não foi confirmado pelo ministério, o de Pola Ribeiro, cotado para a secretaria do audiovisual.

João Brant é formado em Rádio e TV pela USP, tem doutorado em Ciências Políticas pela mesma universidade e mestrado em regulação e políticas de comunicação pela London School of Economics and Political Science. Sua ligacão mais visível no Brasil é com o coletivo ligado a iniciativas da área de comunicação social chamado Intervozes.

Ele defende a regulação os meios de comunicação argumentando que só assim pode tornar a mídia brasileira mais democrática. Já falou sobre o tema diversas vezes, como em uma semana de comunicação, quando defendeu suas ideias na palestra "Quais os desafios para a democratizar as comunicações no Brasil depois de 50 anos da Lei Geral das Comunicações?" O grupo que lidera, Intervozes, é formado por ativistas e profissionais de comunicação de cerca de 15 estados brasileiros.

O tema da regulação da imprensa é considerado por setores da sociedade como uma tentativa de controle dos grandes meios de comunicação. Na recente entrevista ao Estado, o ministro Juca Ferreira falou com indignação sobre o que chamou de "manipulações" provocadas pela imprensa convencional e defendeu a rede Fora do Eixo, que também irá participar de seu governo.