Ministro das Bahamas renuncia após fotos com Anna Nicole O ministro da Imigração das Bahamas, Shane Gibson, renunciou ao seu cargo depois da publicação de fotos nas quais aparece abraçando a falecida modelo Anna Nicole Smith, em um jornal local. A ex-coelhinha da revista Playboy que morreu em 8 de fevereiro, havia solicitado residência permanente na ilha caribenha pouco antes de morrer. Ao anunciar sua renúncia na televisão estatal no domingo à noite, Gibson pediu desculpas a todas as pessoas que "de alguma maneira" se sentiram ofendidas pelo que tenha feito ou dito. O funcionário negou que o pedido de residência fixa de Anna Nicole, que morreu na Flórida, EUA, por razões ainda não esclarecidas, tenha tramitado rapidamente e afirmou que não teve relações sexuais com a ex-coelhinha da Playboy. As fotos publicadas recentemente no jornal A Tribuna de Nassau mostra Gibson abraçando Anna Nicole em uma cama, mas ambos estavam vestidos. Segundo o jornal, as fotografia foram tiradas na casa da ex-modelo. A demissão de Gibson foi aceita pelo primeiro-ministro Barry Christie. Polêmica paternidade O corpo da polêmica ex-modelo foi embalsamado no sábado no condado de Broward, ao norte de Miami, procedimento que havia demorado ser efetivado devido à questão da paternidade da filha de Anna Nicole. O fotógrafo Larry Birkhead entrou com processo na Justiça assegurando que é o pai de Danielynn, a filha de cinco meses da ex-modelo, e solicitou um exame de DNA de Anna Nicole. O cadáver continuará em Broward até que seja resolvida a disputa legal sobre o local onde deverá ser enterrado. Howard Stern, o último parceiro de Anna Nicole, deseja que ela seja enterrada nas Bahamas, ao lado de seu filho Daniel, que morreu no ano passado, aparentemente de overdose, poucos dias após o nascimento de Danielynn. Virgie Arthur, mãe da ex-modelo, quer que o corpo seja trasladado para o Texas, o Estado de origem de Anna Nicole.