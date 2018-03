Ministro da Cultura espanhol confirma visita ao Brasil O novo ministro da Cultura espanhol, César Antonio Molina, fará sua primeira viagem oficial ao Brasil na próxima semana, onde o Príncipe Felipe de Borbón inaugurará sete novos centros do Instituto Cervantes. Após tomar posse nesta segunda, 9, o ministro confirmou a viagem, já prevista quando ele era diretor do Instituto Cervantes, nos últimos três Anos. Com esses sete centros e os dois que já existem em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Brasil se transforma no país com maior presença do Instituto Cervantes no mundo. A instituição é um órgão do governo da Espanha para divulgar a cultura e o idioma espanhol no exterior. Em 17 de julho, o Príncipe Felipe inaugurará em Brasília o novo centro do Instituto Cervantes, cuja biblioteca terá o nome do poeta e tradutor espanhol Ángel Crespo.