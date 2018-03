Ministra britânica quer tirar da passarela modelos anoréxicas A ministra da Cultura britânica, Tessa Jowell, pediu neste sábado que a Semana da Moda de Londres siga o exemplo da Pasarela Cibeles de Madri e exclua as modelos excessivamente magras dos desfiles. Em comunicado, a ministra disse que a promoção pela indústria da moda de um conceito de beleza ligado à magreza extrema "está prejudicando" a saúde das adolescentes e a imagem que têm de si mesmas. "As meninas sonham em se parecer com as modelos das passarelas. Quando essas modelos estão abaixo do peso normal de uma forma doentia, isso pressiona as meninas a passarem fome para ter um aspecto semelhante", acrescentou Jowell. A ministra elogiou a decisão adotada por Madri de proibir as modelos muito magras, e pediu aos organizadores da Semana da Moda de Londres que façam o mesmo. As associações britânicas de anorexia e bulimia e os especialistas nutricionistas também pediram com veemência à London Fashion Week - que começa na segunda-feira - que imponha critérios semelhantes aos estabelecidos na Pasarela Cibeles, que exige que uma modelo que mede 1,75 metros pese pelo menos 56 quilos. No entanto, a semana londrina decidiu não impor nenhuma restrição após conversar com os estilistas participantes, o que, segundo a imprensa britânica, fará com que muitas das modelos dispensadas em Madri dirijam-se aos desfiles em Londres.