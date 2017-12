Ministério da Justiça vigia Cobras & Lagartos "Cobras & Lagartos" e "Páginas da Vida" estão na mira do Ministério da Justiça. "Páginas" está sendo monitorada por conta de cenas de nudismo e do depoimento polêmico de uma senhora, que gerou uma série de reclamações de telespectadores. Já a situação de "Cobras" é mais complicada. O MJ instaurou um processo administrativo contra a Globo com base em denúncias sobre "diálogos discriminatórios" e cenas impróprias para sua classificação etária, que é "livre". Segundo o processo, a Globo foi notificada pelo menos quatro vezes com relação ao conteúdo da novela das 7, que se não se adequar, pode ser reclassificada para mais tarde. A última notificação, que fala sobre reincidência de alguns abusos na trama, foi enviada à emissora no início de julho, pedindo que a Globo envie suas alegações finais. Entre as cenas que chamaram a atenção do MJ em "Cobras" está uma em que a personagem Milú (Marília Pêra) faz brincadeira se referindo aos nordestinos, o que na opinião do órgão pode ser entendido como discriminação. Cenas sensuais de Leona (Carolina Dieckman) também despertaram reclamações.