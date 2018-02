Ministério da Cultura conclui as nomeações de segundo escalão nesta sexta

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro da Cultura, Juca Ferreira, deve oficializar nesta sexta, 30, os novos nomes que comporão o segundo escalão do ministério. Ele já nomeou Carlos Brandão no Ibram, Ivana Bentes na Cidadania e Diversidade e Vinicius Wu na Articulação Institucional. Deve manter Renato Lessa na Fundação Biblioteca Nacional, assim como Jurema Machado na condução do Iphan.

Para assumir a Funarte, está cotado o filósofo carioca Francisco Bosco (simpático à candidatura de Marina Silva no segundo turno da eleição presidencial), atualmente colunista do jornal O Globo. João Jorge Santos Rodrigues, do grupo baiano Olodum, pode assumir a Fundação Palmares. Um grupo intitulado Museologia Crítica, ligado ao PT, divulgou ontem manifesto contra a nomeação de Carlos Brandão para o Ibram, apontando viés “neoliberal, retrógrado”, na nomeação de Carlos Brandão para o Ibram.