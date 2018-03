Ministério da Cultura apóia regulamentação da meia-entrada

O ministro da Cultura Juca Ferreira convocou os jornalistas para uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 21, para falar sobre regulamentação do uso da meia-entrada em shows, cinemas e outras atividades culturais. A posição do MinC, que não tem ligação direta com o problema deriva da intensidade cada vez maior do debate que envolve os implicados de ambos os lados da questão. Um projeto de lei para regulamentar o uso da meia-entrada será votado na próxima terça, 25, no Senado. Veja também: Restrições à meia-entrada serão votadas na terça Enquete: Projeto de lei propõe cota máxima de 40% para a meia-entrada. Você é a favor? O ministro disse que está havendo um "derrame de carteiras estudantis falsas" que inviabiliza o acesso à cultura, em função dos altos preços praticados pelos organizadores de eventos para compensar o número de meias-entradas, e o próprio lucro do espetáculo. Apesar de não fixar posição do ministério quanto à melhor solução para o problema, o ministro disse esperar uma rápida decisão do Congresso. "O que vier a gente aceita. Do jeito que está é que não dá", disse o ministro durante entrevista coletiva ao lado do novo presidente da Fundação Nacional de Arte (Funarte), Sérgio Mamberti. Leia a íntegra da nota divulgada pelo Ministério da Cultura: O Ministério da Cultura considera positiva a iniciativa do Congresso Nacional, de regulamentar o uso da carteira estudantil para meia-entrada em espetáculos, cinemas e exposições. Sem uma regulação do benefício, o sistema está desorganizando a economia do espetáculo e penalizando as pessoas que não têm carteira estudantil, obrigadas a pagar mais caro para compensar o restante. O Ministério da Cultura, apesar de não ter vinculação direta com o tema, tem consciência dos efeitos da medida no mercado cultural. Portanto, vem a público manifestar-se em favor da regulação. O Congresso Nacional é o ambiente correto para que haja um acordo entre todos os interessados - entidades estudantis, produtores culturais e cidadãos que desejam ver barateado o acesso à cultura. Projeto de lei Na próxima terça-feira será votado o projeto de lei dos senadores Eduardo Azeredo (PSDB-MG) e Flávio Arns (PT-PR), propondo uma cota máxima de 40% para a meia-entrada em espetáculos e eventos esportivos, benefício que só atingiria estudantes da educação básica e ensino superior e pessoas com mais de 60 anos. O projeto também prevê a criação de uma identidade estudantil, oferecida só por entidades credenciadas pelo Ministério da Educação, para coibir fraudes.