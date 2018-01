Ministério da Cultura anuncia que vai quitar dívida da Funarte

O Ministério da Cultura divulgou nota no qual anuncia o pagamento dos 11 editais em atraso entre 2014 e 2015 vinculados à Fundação Nacional das Artes (Funarte). O texto informa que foi realizado um ampliação financeira acordada com o presidente em de exercício Michel Temer no valor de R$ 88 milhões.

Segundo a nota, o primeiro lote do montante de R$ 236 milhões irá pagar 23 atividades, entre elas 11 editais em atraso. A dívida da Funarte apenas com as atividades-fim era de R$ 20,1 milhões. A nota inclui prêmios para o fomento às artes como o Myriam Muniz de teatro, o Carequinha de estímulo ao circo e o de dança Klauss Vianna.

Na lista, também estão presentes os prêmios de Arte Contemporânea 2015; o Marcantonio Vilaça, de artes plásticas; o Marc Ferrez, de fotografia; e parte do prêmio de Apoio a Orquestras 2014 e o de 2015.

O nota do MinC ainda prevê que "assim que o recurso chegar à Funarte, os beneficiários devem receber seus prêmios e bolsas dentro cinco dias úteis."