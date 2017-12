Minissérie JK chega às lojas em DVD com material extra Chega às lojas no fim do mês o DVD da minissérie da Rede Globo "JK" com um material extra de 40 minutos que inclui entrevistas e os bastidores da série, distribuído em cinco discos. O lançamento é uma parceria da Globo Marcas e da Som Livre. No DVD, o público pode conferir os bastidores das gravações, incluindo brincadeiras entre o elenco e a produção, o trabalho por trás das câmeras na construção de cenários, criação de figurinos e a preparação de efeitos especiais e recursos tecnológicos. Outro destaque são os depoimentos dos convidados especiais Milton Nascimento, Oscar Niemeyer e Hans Donner, responsáveis pela música e pela arte de abertura da minissérie. "JK", escrita por Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira, com direção geral de Dennis Carvalho, foi exibida pela Globo de janeiro a março. A minissérie narrou a trajetória do ex-presidente brasileiro Juscelino Kubitschek, desde sua infância até a morte. A série, com José Wilker no papel de Juscelino, contou com um elenco de peso, com atores como Marília Pêra, Debora Falabella, Eva Wilma, Letícia Sabatella, Camila Morgado, Mariana Ximenes, Paulo Betti, Ariclê Perez, Betty Gofman e Antonio Calloni.