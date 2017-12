Minissérie da TV Globo exibe cena de beijo gay

No capítulo da minissérie Queridos Amigos, que foi ao ar na terça-feira, 26, o personagem homossexual Benny - interpretado por Guilherme Weber - "roubou" um beijo na boca de seu colega Pedro Novais - personagem de Bruno Garcia. Desde 2003, quando o casal de lésbicas Clara e Rafaela (Alinne Moraes e Paula Picarelli) cativaram o público de Mulheres Apaixonadas, quase todas as novelas da TV Globo traziam ao menos um personagem homossexual. A novela Celebridades (2003), por exemplo, mostrou um rápido affair entre as personagens de Cláudia Abreu e Renata Sorrah. No caso da novela Paraíso Tropical (2007), os autores Gilberto Braga e Ricardo Linhares optaram por não mostrar a intimidade do casal Rodrigo e Tiago (Carlos Casagrande e Sérgio Abreu, respectivamente). Na novela América (2005), o beijo de Bruno Gagliasso e Erom Cordeiro, que seria exibido no último capítulo da trama, foi vetado pela direção da emissora carioca e fez com que líderes do movimento Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros (GLBT) promovessem um protesto em frente ao Congresso Nacional.