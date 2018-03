Minissérie 'Capitu' estréia em dezembro na Globo O ator Michel Melamed, que também é apresentador, escritor, dramaturgo e músico, foi o escolhido para ser Bentinho na próxima minissérie da TV Globo, Capitu, que estréia em dezembro. A minissérie, em homenagem ao centenário de morte de Machado de Assis, terá cinco capítulos. É a segunda série do projeto Quadrante, que leva a literatura brasileira para a TV e que começou com A Pedra do Reino, no ano passado, baseada na obra de Ariano Suassuna. Para viver o personagem de "Dom Casmurro", Melamed precisou perder 21 quilos em três meses. O diretor Luiz Fernando Carvalho queria que o personagem-título e narrador do romance de Machado tivesse aspecto precário e mais envelhecido do que o ator, que tem 35 anos. Passados dois meses do fim das gravações, no Rio, Melamed já recuperou quase todo o peso. A trama é dividida em duas fases, sendo a primeira até a ida de Bentinho para a faculdade de Direito e a segunda marcada pelo ciúme e a dúvida sobre a suposta traição de Capitu. A maior parte das cenas foi ambientada no prédio do Automóvel Clube, no centro do Rio, na mesma região da antiga Rua de Matacavalos, onde, no romance, morava Bentinho. A Capitu que aflige Bentinho será interpretada pela atriz Maria Fernanda Cândido, na segunda fase, e pela estreante Leticia Persiles, na primeira. Outros estreantes do elenco são Pierre Baitelli, o Escobar, e César Cardadeiro, o Bentinho jovem. Antes de se iniciarem as gravações, foram três meses de preparação dos atores, o que incluiu palestras sobre o universo de Machado e conversas com um psicanalista e um historiador. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.