Minha trilha sonora

Uma playlist para equilibrar-se na corda bamba em 2010.

1. ODESSA - Caribou.

"Trilha oficial de videogame (Fifa Soccer) e do verão na Europa. Pense em morenas topless em praias espanholas ao entardecer".

2. THE KÖLN CONCERT

Keith Jarret.

"Ascese espiritual injetada pelos dedos do homem que improvisa concertos sobre o piano. É um hit de 1975 e até hoje vende como água. Jarret está comigo e nada me faltará."

3. GIRL FROM THE NORTH COUNTRY - Bob Dylan.

"Já passei mais de 3 meses de desintoxicação ouvindo só essa música. A mais bela canção já escrita para uma ex-namorada."

4. Shelter - The XX.

"Esses pós-adolescentes londrinos hoje são a última Coca-Cola da música pop, Ficarão como trilha sonora de motel por décadas. Balanço soul nublado em canções que falam sobre sexo. Muito sexo."

5. BAT´S MOUTH -

Bat for Lashes.

"Natasha Khan só perde o posto de última diva da humanidade para Cat Power (ver abaixo). Se você pensou Bjork, ouça de novo, porque ela é mais talentosa. Música para esperar o apocalipse numa caverna dentro de uma floresta de pinheiros em boa companhia."

6. METAL HEART

Cat Power.

"Demolidora canção de amor perdido escrita por Chan Marshall, essa talentosa e angustiada mistura de Jane Birkin, Valentina e Betty Page (desenhada pelo Milo Manara)".

7. ALL YOUR WOMAN THINGS -Smog.

"Smog é Bill Callahan, homem que coloca suas obsessões no colo e as coloca para dormir.Ex-namorado de Marshall, reza a lenda que cometeu a loucura de gargarejar com as lágrimas dela. Ele ainda sofre."

8. THESE ARE MY TWISTED WORDS- Radiohead - Sobra do "In Raibows". Hora de desistir de equilibrar-se na corda bamba, encarar o precipício e deixar-se cair com um sorriso."