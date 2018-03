Minha Trilha

Luiz Chagas

1. CROSSROADS - Eric Clapton.

"É fake, um solo longo editado. Só fui descobrir mais tarde, em uma entrevista. A urgência com que Clapton emite as notas, ora em tons menores, ora em tons

maiores, é inspiradora."

2. BYE BYE BLACKBIRD - Jimmy Page.

"Com o Joe Cocker. Perfeito. Soul picotado com maestria pelo "véio" Page, "ratão" de estúdio."

3. LAWDY MISS CLAWDY - Scotty Moore.

"Single do Elvis. O que senti ouvindo quando criança sinto até hoje."

4. STONES - Thurston Moore.

"Essa praia de distorções, feedback, afinações aleatórias e noise, do Sonic Youth, me atrai como um abismo."

5. OVELHA NEGRA -

Luiz Carlini.

"Clássico. Foi incorporado à música. Nenhum cover o dispensa."

6. GOING DOWN - Jeff Beck.

"Beck adianta, atrasa, viaja, como João Gilberto, enquanto a banda mantém o ritmo."

7. PURPLE HAZE - Jimi Hendrix.

"O sustain, o ataque, o senso rítmico. Não existe nada parecido. Jimi era um centauro."

8. MAL SECRETO - Lanny Gordin.

"Mago. O cara ia em show de rock em porão e tocava The Shadow of Your Smile, um standard, em acordes. Nunca aprendi nada com ele. Não tenho essa capacidade."

9. RED - Robert Fripp.

"King Crimson histérico e passional. Toda vez que eu colocava 21st Century Schzoid Man na vitrola, a minha mãe acenava com a possibilidade de me internar."

10. BLUE SKY - Duane Allman e Dickey Betts.

"Os dois trocando solos é para mim o que mais se aproxima do "tudo", em todos os sentidos. Toco junto sempre que troco as cordas."