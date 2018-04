Minha Trilha

"Nos anos 1970, passei umas férias em Vitória e essa música não parava de tocar. Fiquei louco com a sacada rítmica e a sensualidade que a canção esbanja."

2. VITORIOSA - Ivan Lins.

"Já começa ganhando: "Quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa." O cara é demais. É muito alto astral."

3. TODO SENTIMENTO - Chico Buarque e Cristovão Bastos.

"Esta é uma canção que eu amaria ter feito. Falei várias vezes com o Cristovão: "Quer trocar? Pode escolher umas dez que eu tenha feito." Mas o danado não aceita."

4. SINGING IN THE RAIN - Gene Kelly.

"Eu tinha cerca de 16 anos, quando assisti a esse filme com Nara Leão, que era minha namoradinha. Quando saímos do cinema, estava chovendo "cats and dogs" em Copacabana e aí saímos pela rua, imitando a cena principal do filme, totalmente apaixonados pela canção."

5. MINHA NAMORADA - Carlos Lyra e Vinicius de Moraes.

"Esta é de matar. Se eu tivesse feito essa, namoraria a mulher que eu quisesse, pois ninguém escapa de uma cantada assim."

6. DETALHES - Roberto Carlos e Erasmo Carlos.

"Perfeita. Impressiona pela segurança, frente à ex-mulher, de um cara que diz que até no momento da transa, pensando em ter amor, "você vai se lembrar de mim"."

7. CONSTRUÇÃO - Chico Buarque.

"Essa é tão bem-feita que quebrou a regra que proibia tocar música com mais de 3 minutos no rádio."

8. DANS MON ILE - Henri Salvador.

"Eu comecei a tocar violão na época em que ouvia essa música. Quando conheci Henri, disse "claro que a bossa existiria sem Dans Mon Ile, mas não seria a mesma.""