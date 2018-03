Minha Trilha

2. NOWHERE MAN - Beatles. "Este clássico já faz parte do meu DNA."

3. AUTUMN IN NEW YORK - Billie Holliday. "Simplesmente sublime a interpretação dessa música belíssima."

4. ARMINA - Som Imaginário. "Está no disco A Matança do Porco, um dos melhores discos de música instrumental que já ouvi."

5. VIRA LATA - Céu. "Uma cantora que me chama a atenção dentro da nova geração."

6. MAMBO DA CANTAREIRA - Jards Macalé. "É do disco Aprender a Nadar, o melhor de Macalé."

7. ESPINHA DE BACALHAU - Severino Araújo. "Simplesmente antológico."

8. VOLVER A LOS 17 - Milton Nascimento e Mercedes Sosa. "É uma harmonia de vozes e timbres fantástica."

9. RODA BAIANA - Moises Marques. "Sambista da nova geração, da Lapa do Rio de Janeiro, com muito talento. A música é do Zé Paulo Becker e a letra é do português Tiago Torres da Silva."

10. SODADE - Cesaria Évora. "Arrebenta na música Sodade. Gosto muito dela."