'Minha confiança no banco é a que tenho no Brasil'

José Safra ocupa privilegiado terceiro lugar entre os brasileiros na tradicional lista dos bilionários globais da revista Forbes, com fortuna estimada em US$ 10 bilhões e 64ª posição no planeta. Mas, na lista dos bilionários que não aparecem em público e muito menos concedem entrevistas, o banqueiro ocuparia um dos primeiríssimos postos.

A fortuna e o silêncio público de José Safra alimentam lendas. Muito se fala sobre ele, seus negócios e sua família, mas nada sai da boca do próprio. Fotos? Uma ou outra oficial, por razões estritamente profissionais, ou não consentidas (a desta página é uma dessas, tiradas à revelia, em evento beneficente). Entrevistas? Raríssimas, de contar nos dedos de uma das mãos.

A coluna conseguiu romper o cerco e o silêncio. "Seu" José, como Safra é chamado por todos, recebeu-a, semana passada, em seu escritório no último andar da sede do Banco Safra, o sexto maior banco privado do País, na Avenida Paulista. Peças de arte do mundo inteiro decoram o ambiente, mas uma belíssima série de gravuras do Vaticano, de Rafaello, é o que mais chama a atenção. "Sou judeu religioso, mas aceito todas as religiões", justifica o banqueiro, que estudou, durante a Segunda Guerra, num colégio católico por dois anos, em Beirute. Onde nasceu, em 1938, e viveu até os 13 anos.

A entrevista, tirada a saca-rolha, alongou-se por três horas, completadas pela troca de e-mails e telefonemas. E na conversa Safra abusou de uma de suas marcas: a economia de palavras. Começou quase não respondendo à primeira pergunta sobre sua visão da crise internacional. "Ela vai se resolver". E aguardou a segunda indagação. Como, o senhor vai dizer só isso? "Que mais?", devolve Safra. Até para narrar lances de sua história de sucesso, seu ingrediente principal é a pouca conversa.

O banqueiro falou da crise global, da economia brasileira e do setor bancário, do conflito no Oriente Médio, de religião e do Corinthians, time pelo qual ele e os netos torcem, a ponto de serem frequentadores dos estádios.