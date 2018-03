Minha bibilioteca já distribuiu mais de 4 milhões de livros Diferentemente do que acontece com os programas governamentais, que compram livros para as bibliotecas das escolas, na cidade de São Paulo 500 mil alunos do Ensino Fundamental e 380 mil da Educação Infantil ganham livros para levar para casa e, assim, começar a formar sua própria coleção. Iniciativa da Secretaria Municipal da Educação apoiada pela Câmara Brasileira do Livro, o programa Minha Biblioteca existe desde 2007 e já distribuiu mais de 4 milhões de exemplares. A cada ano, dois livros são dados para os estudantes matriculados de 1ª à 9ª série, público-alvo desde o início. As crianças menores, contempladas desde 2011, ganham um título por ano. Clássicos de Machado de Assis e Tolstoi aparecem na lista ao lado dos populares Como Treinar o Seu Dragão e O Guia dos Curiosos. / M.F.R.