MINGUS EM ASCENSÃO

Durante 1964 e 1965, o Jazz Workshop foi o laboratório musical de Charles Mingus (1922-1979). Formado por um elenco rotativo, o grupo aprimorava as composições do baixista em ensaios repetidos de uma set list fixa. As performances eram informais, em grande parte improvisadas, e Mingus muitas vezes parava a música para dar instruções, corrigir erros ou dar broncas em plateias desatentas.

As gravações integrais deste período efervescente da carreira de Charles acabam de ser lançadas pela Mosaic Records, em um box set de sete discos, disponível apenas por importação. Trata-se de um dos maiores grupos de jazz de todos os tempos, e bom exemplo de dedicação de um gênio à sua música.

Os incansáveis ensaios, que na maioria das faixas decola quando a banda começa a improvisar, estão registrados, assim como o notável vigor, tanto das composições quanto da forma de tocar de Mingus. Fica claro, que estas eram as forças motrizes do grupo. Mas os lances de craque são de Eric Dolphy, o brilhante saxofonista, clarinetista e flautista, que morreria durante o período de gravação dos shows, em 1964.

O grupo é venerado pelos fãs, e alguns shows incluídos na caixa têm lugar cativo em coleções de Mingus básico, como os do Town Hall, em Nova York, em 1964, e os do Concertgebouw, em Amsterdã, em 1965. São lançados agora, com uma boa quantidade de música inédita, pela Mosaic, gravadora conhecida por sua obsessão por detalhe e por coleções completas.

Mingus era intensamente engajado com o movimento dos Direitos Civis e sua luta contra a discriminação racial é nítida em seus comentários durante as gravações. Meditations For a Pair of Wire Cutters, por exemplo, foi composta enquanto o compositor contemplava uma forma de escapar do racismo sulista, que comparava aos campos de concentrações nazistas. Wire Cutters, ou alicates, seriam uma metáfora para como escapar do racismo.

Engajado e insatisfeito com o pouco controle que os artistas tinham sobre o produto final, o compositor fundou a Mingus Enterprises em parceria com sua futura mulher, Sue Mingus, pouco tempo depois do assassinato de John F. Kennedy, em 1963.

Era a hora de formar um novo grupo. Eric Dolphy, cujos solos foram indispensáveis para a consagração do Jazz Workshop, juntou-se à banda antes de uma turnê à Europa. O blues So Long Eric, que no terceiro disco serve de trampolim para uma jam session épica, foi composto antes da despedida do saxofonista, que voltaria para o EUA antes da banda. Mas o título tornou-se uma premonição espantosa: Dolphy não voltaria da Europa. Morreria em Berlim, por complicações de sua diabete.

As composições de Jazz Workshop, como Parkeriana, são evidência do gênio pós-modernista de Mingus. Na faixa, trechos de solos de Charlie Parker são recortados e colados. Trata-se um exemplo da progressão informal de muitas das gravações, em que os instrumentos se afinam, a banda se encaixa aos poucos, e ao final de faixas de 10 ou 12 minutos, temos uma combinação letal de solistas e cozinha.

O fantástico suingue criado, deve-se em grande parte a Danny Richmond, o baterista e fiel escudeiro de Mingus, presente em todas as gravações. Ao piano, Jaki Byard, outro mestre com um profundo conhecimento da história jazzística de seu instrumento. Mesmo acompanhando o baixo prolixo de Mingus, Byard consegue encaixar-se com perfeição entre ele e Richmond. Durante as gravações, a virilidade de Mingus é nítida. Ele grita com seus músicos, os instiga, comenta os solos alheios com seu baixo, grita de prazer e intensidade: a marca de um dos grandes bandleaders da história do jazz.

O som quase caseiro de algumas das gravações ilustra o quão novato em produção de discos Mingus era na época em que formou a Mingus Enterprises. Chiados alteram a qualidade sonora em meio às faixas, músicos andam pelo palco com microfones abertos. São meros detalhes, quando comparados à riqueza musical da caixa.

Esta falta de know-how foi responsável pelo fim do Jazz Workshop, quando, depois de Mingus ter lançado as gravações pelo seu selo, muitos dos fãs que encomendaram os discos não os receberam. A ironia, comentada pelos colecionadores, é que Mingus se tornara o tipo de empresário contra o qual se rebelara ao formar sua companhia.