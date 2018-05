Minc vai ao debate com experts

É agora ou nunca. Termina hoje a fase de "contribuições" ao novo texto da Lei de Direitos Autorais, que deve ir à Casa Civil no dia 15 de julho. A circunstância que permite isso é um encontro em Brasília, no auditório do Superior Tribunal de Justiça, intitulado A Modernização da Lei de Direitos Autorais: Contribuições Finais para o APL, aberto ontem.

"Com os meios digitais, foi necessária uma lei que contemple tanto a circulação de conteúdos quanto o direito do autor", disse, na abertura do evento, a ministra Ana de Hollanda, que ficou menos de 10 minutos na mesa. "A lei deve proteger o autor e o consumidor. O autor é senhor de sua obra e quer que ela circule e seja difundida." O seminário, que termina às 17h30 de hoje, com presença de Vítor Ortiz (secretário executivo do Ministério da Cultura), é alardeado como "a última instância" para que sejam feitas contribuições à lei.

O projeto já havia sido examinado pela Casa Civil anteriormente, na gestão de Juca Ferreira, e recolheu mais de 8 mil sugestões durante consulta pública em 2010. Também houve inúmeras conferências e encontros pelo País. Mas a ministra considerou que o resultado ainda era "vago" no que tangia à questão da internet e iniciou outro debate - cuja consulta pública não tem amparo legal. "A questão não é simples e por isso é importante a discussão com a sociedade", justificou Ana ontem.

O seminário tem participação de 17 advogados ou juristas. Críticos da gestão de Ana veem o debate como uma tentativa de protelar o envio do texto ao Congresso. Mas, ao longo das discussões dos últimos meses, muitas das posições que Ana de Hollanda antes defendia foram sendo esvaziadas. Por exemplo: Ana era terminantemente contra qualquer tipo de fiscalização do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de direitos (Ecad), mas sua tese caiu frente aos fatos - fraudes foram sendo reveladas no sistema de distribuição do escritório e problemas de gestão e administração levaram à abertura de uma CPI no Senado Federal.

Na terça passada, a Comissão de Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados ouviu em audiência pública a ministra e a superintendente do Ecad, Gloria Braga. A comissão defendeu supervisão estatal das atividades do escritório. "Para onde vai o dinheiro que está retido no Ecad? O que é feito com este recurso? Este é um momento importante para que possamos dar uma orientação para o que tem de ser mudado no Ecad", disse Marcelo Aguiar (PSC-SP).

O debate revela-se uma faca de dois gumes: o MinC deverá expor, em seu texto final, qual é finalmente sua posição sobre Creative Commons, Ecad, reprografia, porcentuais de escritores, agentes e editoras, entre outros pontos. Um participante do seminário definiu com ironia as falas da ministra: "Trata-se de um dilema Tostines: todos sabem que o autor e o consumidor têm direitos, o difícil é legislar com firmeza para defender esses direitos".

No seminário, ontem, as forças pró e contra a renovação da Lei dos Direitos Autorais se fizeram presente. Eduardo Lycurgo Leite, da Uniceub, defendeu a importância das cópias privadas para o aprendizado. Atualmente, qualquer um que estiver baixando música para o seu iPod ou em seu computador, no quarto, está infringindo a lei. Hoje, o debate começa pela manhã com o advogado e expert José Carlos Costa Netto (da ABDA) e palestra do ministro Sepúlveda Pertence, do STF.