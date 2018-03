MinC libera R$ 20 milhões para doze museus

Foi divulgada ontem a lista de doze museus brasileiros que receberão patrocínio da Petrobrás, no valor total de R$ 20 milhões, entre 2013 e 2014, para que possam revitalizar suas instalações e se requalificar para o período da Copa do Mundo. Parte da ação cultural do Ministério da Cultura para o evento, a iniciativa se agrega a outras ações e investimentos anunciados pelo Minc, como o Concurso Cultura 2014.

"Com este incentivo, os museus poderão ser reformados, revitalizados e inclusive investir em suas exposições", diz a ministra da Cultura Marta Suplicy ao Estado. "São museus da União que receberão esta verba direta da Petrobrás, e estavam precisando muito de uma restruturação para se prepararem para receber os visitantes que a Copa e as Olimpíadas vão trazer."

Além da reforma estrutural de instituições como o Museu Lasar Segal em São Paulo, há previsão de que museus passem a utilizar, por exemplo, recursos em audioguias e material trilíngue.

Entre as novidades, está a criação do Portal dos Museus, um site de busca. "Este é um assunto muito interessante. Por ora, vai concentrar sua atenção nas cidades da Copa, mas num futuro próximo vai contemplar todos os museus brasileiros", informou a ministra. Realizado em parceria com a a Brasiliana Digital/USP, o projeto receberá R$ 1 milhão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os contemplados, também estão o Museu Imperial de Petrópolis, o mais visitado do País, que irá receber R$ 5 milhões. "É uma quantia importante, pois há uma grande necessidade de melhoria. Isso vai ser muito significativo", disse Marta.

Todos as instituições contempladas estão a um raio de 200 quilômetros das cidades-sede do mundial. "É uma lista de museus nos quais nós achávamos que era urgente investir. Não privilegia todas as cidades da Copa. Mas 44 cidades históricas estão sendo privilegiadas em outros projetos. R$ 1,9 bilhão ao todo estão sendo investidos na revitalização e preparação cultural e turística das cidades brasileiras."

O Rio de Janeiro terá cinco museus beneficiados. Dois deles em Petrópolis. Além do Museu Imperial, o Palácio Rio Negro, antiga residência oficial dos presidentes da República, com R$ 2milhões. Na capital, o Museu da República, com R$ 1milhão, e o Museu Chácara do Céu, com R$ 2milhões, entram na lista. Ainda no estado, em Paraty, o Museu de Arte Sacra irá receber R$ 700mil.

Em Juiz de Fora, o Museu Mariano Procópio, que detém importante acervo da época do império, irá receber R$ 2milhões. Já o Nordeste terá quatro de seus museus contemplados: Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco, que ganha revitalização e requalificação da exposição de longa duração; Museu da Cidade do Recife, em Olinda; Pinacoteca do Palácio de Cultura, em Natal; e o Museu Nacional de Cultura Afro-brasileira, que será criado em Salvador.