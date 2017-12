MinC lança 1.ª edição do Prêmio Culturas Indígenas O Ministério da Cultura e a Associação Guarani Tenondé Porã lançam nesta quarta-feira, às 15 horas, a 1.ª edição do Prêmio Culturas Indígenas, no MinC, em Brasília. O prêmio, criado para incentivar projetos de revitalização da identidade cultural de indígenas brasileiros, vai selecionar 80 iniciativas que receberão R$ 15 mil cada uma. Mais informações: tels. 0800-7740240 e 3101-1365.