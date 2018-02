Minc diz que nova lei está no prazo O Ministério da Cultura rebateu, em nota, reportagem do Caderno 2 de ontem sobre a nova Lei do Direito Autoral. O texto informou que o MinC não cumpriu a própria meta de enviar a lei à Casa Civil na sexta. De acordo com o MinC, a minuta foi entregue antes, no dia 8, ao Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GiPI), o que tira de suas mãos "a governança da proposta". Segundo a Assessoria de Comunicação, "as alterações que o MinC tinha a fazer, inclusive absorvendo as contribuições da sociedade, foram feitas" e que a "imprensa tem demonstrado à exaustão o quanto a matéria é inconclusa ao redor do mundo todo".