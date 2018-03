Minc cria Plano do Livro e da Leitura O Ministério da Cultura publicou ontem, no Diário Oficial da União, um novo plano de internacionalização do livro e da literatura. Assinado pelo presidente da Biblioteca Nacional, Galeno Amorim, o decreto cria programa de apoio à tradução e à publicação de brasileiros no exterior, por meio de bolsas de tradução; reedição de títulos já esgotados e publicados há pelo menos 3 anos; estada de tradutores estrangeiros no Brasil; seminários internacionais sobre a tradução; promoção da ida de autores brasileiros ao exterior. O plano fortalece ainda o Brasil nas feiras internacionais - Feira do Livro de Bogotá (2012), Frankfurt (2013) e Bolonha (2014).