Minc anuncia uma nova secretária O Ministério da Cultura anunciou ontem a nomeação de Márcia Helena Gonçalves Rollemberg para assumir a Secretaria de Cidadania Cultural do MinC - futura Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Márcia Helena, mulher de Rodrigo Rollemberg (senador pelo PSB-DF) assume em substituição a Márcia Porto, que se demitiu após pouco mais de cinco meses no cargo. Sua saída mostrou divisão na pasta. Márcia Rollemberg é formada em Serviço Social e Educação Artística pela UnB e especializou-se em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde pela Unicamp. Estava à frente do Departamento de Articulação e Fomento do Iphan.