MinC anuncia recursos de 2012 O Ministério da Cultura anunciou ontem a antecipação de mais de 50% dos recursos do Fundo Nacional da Cultura (FNC) de 2012. Assim, do orçamento de R$ 256 milhões do FNC em 2012, R$ 133 milhões (ou 51,95%) já têm rumo traçado. Entre os projetos que serão beneficiados, está o programa Cultura Viva, com R$ 46 milhões (R$ 35 milhões dedicados ao empenho da 2ª e 3ª parcelas dos convênios em andamento); outros R$ 11,6 milhões vão para o edital Pontões de Cultura e R$ 16 milhões para as cidades-sede da Copa 2014. A antecipação dos recursos se dá porque é ano eleitoral e, após junho, a destinação não será mais possível.