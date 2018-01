Minas abre temporada do Fórum Internacional de Dança

Hoje, o FID reúne o Território Minas, o FIDinho, o Circulando Grande BH, o Conexão Internacional, a FIDoteca, o ZAT (agora em sua sexta edição), e o Oi Cabeça FID. Quem abre a temporada de espetáculos, que se encerra no dia 1º de novembro, é o argentino Luis Garay & Cia., com Maneries. Participam da edição 2009 os brasileiros Marcelo Evelin/Demolition Inc., de Teresina, que volta depois de 10 anos, Kaiowas Grupo de Dança, de Florianópolis, Camaleão Grupo de Dança, de Belo Horizonte, Uai Q. Dança, de Uberlândia, André Masseno, do Rio de Janeiro, Marta Soares Cia. de Dança, de São Paulo, e artistas de Portugal (Rafael Álvarez), Suíça (Giles Jobin, que há nove anos não se apresenta lá), Guiana Francesa (Cie. Norma Claire) e França (Alain Buffard/Pi:es). Seu orçamento captou R$ 1 milhão e 25 mil.

O FID pertence ao Circuito Brasileiro de Festivais de Dança, que reúne o Festival Panorama de Dança, do Rio de Janeiro, a Bienal de Dança do Ceará e o Festival Internacional de Dança do Recife. "Nossa ação junto à Funarte é a de equipararmos os valores para este circuito ao que é distribuído para o circuito de teatro e, felizmente, já conseguimos diminuir um pouco essa diferença", informa Carla Lobo. A 7º Bienal Internacional de Dança do Ceará estreou no dia 16 e se estende até o dia 28, atingindo as cidades de Fortaleza, Juazeiro e Sobral e uma conexão com Cabo Verde, na África. O Festival Internacional de Dança do Recife começa no dia 23 e se estende até o dia 31 de outubro. O circuito se encerra no Rio de Janeiro, com o Festival Panorama de Dança, do dia 5 ao dia 15 de novembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.