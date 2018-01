Mimosas... e Xanadu para os cariocas Sexta e sábado, dois novos musicais, de ambientações também bem distintas, chegam para dar o tom da temporada 2012 no Rio. O primeiro é Xanadu, com direção de Miguel Falabella e Danielle Winits a reencarnar Olivia Newton-John, com seus patins e looks pink. O segundo é As Mimosas da Praça Tiradentes, da dupla de sucesso Gustavo Gasparani e Eduardo Rieche, que reconta a trajetória da praça, marco da vida cultural da cidade desde Dom João VI, já chamada de "a nossa Broadway", através de seus tipos únicos.