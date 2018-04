Milton Neves vai para a geladeira da TV Record

Mudanças à vista no departamento esportivo da Record. A emissora, que no embate com a Globo acabou ficando sem campeonatos de futebol como o Brasileirão, deve rever os planos para o seu departamento de jornalismo esportivo. Como o Pan já passou, a idéia da emissora agora é esvaziar o departamento e diminuir as atrações do gênero até pelo menos 2009 - ano em que vence o contrato da Globo com os clubes -, quando a Record pretende acertar a compra do Campeonato Brasileiro. Na seqüência, 2010, vem Copa, que também interessa ao canal. A mudança atingirá programas como Terceiro Tempo, de Milton Neves. Comenta-se nos bastidores da rede que o contrato do apresentador vai até 2008 e pode não ser renovado. Isso significa que Neves fica na emissora sem trabalhar, para evitar que a Record tenha que pagar multa por quebra de contrato. Ou seja, fica na geladeira. A Band, por sua vez, estaria interessada em Neves. Boatos à parte, a Record comemora a conquista do segundo lugar em audiência, em todos os horários, no mês de julho. Segundo medição do Ibope na Grande São Paulo, no período, a rede teve um crescimento de share (participação no total de ligados) de 22% em relação a julho de 2006. Globo e SBT registraram queda de share.