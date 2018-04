Milton Nascimento e Jason Mraz farão dueto em Salvador Milton Nascimento vai cantar com o músico norte-americano Jason Mraz no Festival de Verão Salvador 2011, no dia 5 de fevereiro. Os dois vão repetir ao vivo o dueto registrado em estúdio no ano passado. Eles irão interpretar a música "Simply All" (Simplesmente Tudo), que estará no próximo álbum de Mraz.