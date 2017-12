Milton Hatoum vence o Prêmio Portugal Telecom de literatura O escritor amazonense Milton Hatoum recebeu nesta terça-feira, em cerimônia na Casa Fasano, o primeiro prêmio da 4º edição do Prêmio Portugal Telecom de Literatura Brasileira. Hatoum foi premiado pelo seu livro Cinzas do Norte, da Companhia das Letras. O segundo lugar foi concedido ao poeta santista Alberto Martins, pelo livro História dos Ossos, publicado pela Editora 34. Em terceiro lugar ficou o escritor Ricardo Lísias, com o romance Duas Praças, da Editora Globo. O presidente da Portugal Telecom, Shakhaf Wine, anunciou uma mudança no formato do prêmio, que a partir do próximo ano vai ampliar não só as categorias literárias, mas englobar obras produzidas por escritores de língua portuguesa fora do Brasil. Os três vencedores dessa edição receberam, respectivamente, R$ 100 mil, R$ 35 mil e R$ 15 mil e um troféu criado pelo artista plástico Paulo von Poser.