Milton Hatoum e Saramago estão entre os dez finalistas de Prêmio SP de Literatura

Milton Hatoum e José Saramago estão entre os dez escritores finalistas do 2º Prêmio São Paulo de Literatura. O anúncio aconteceu durante o 2º Festival da Mantiqueira, que termina neste domingo, em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos.

O prêmio, concedido pelo governo estadual, tem duas categorias: para estreantes e veteranos. Cada vencedor vai receber R$ 200 mil, o maior concedido na literatura nacional. Os ganhadores serão anunciados no dia 3 de agosto, em cerimônia realizada no Museu da Língua Portuguesa. A edição deste ano teve 217 concorrentes.

Hatoum concorre com Órfãos do Eldorado, enquanto Saramago participa com A Viagem do Elefante, ambos editados pela Companhia das Letras. Além deles, classificaram-se: Carola Saavedra, Flores Azuis (Companhia das Letras), João Gilberto Noll, Acenos e Afagos (Record), Lívia Garcia-Roza, Milamor (Record), Maria Esther Maciel, O Livro dos Nomes (Companhia das Letras), Moacyr Scliar, Manual da Paixão Solitária (Companhia das Letras), Ronaldo Correia de Brito, Galiléia (Editora Objetiva), Silviano Santiago, Heranças (Rocco) e Walther Moreira Santos, O Ciclista (Autêntica Editora).

Entre os estreantes, os finalistas são: Altair Martins, A Parede no Escuro (Record), Contardo Calligaris, O Conto do Amor (Companhia das Letras), Estevão Azevedo, Nunca o Nome do Menino (Editora Terceiro Nome), Francisco Azevedo,O Arroz De Palma (Record), Javier Arancibia Contreras, Imóbile (7 Letras), Marcus Vinicius de Freitas, Peixe Morto (Autêntica Editora), Maria Cecília Gomes dos Reis, O Mundo Segundo Laura Ni (Editora 34), Rinaldo Fernandes, Rita no Pomar (7 Letras), Sérgio Guimarães, Zé, Mizé, Camarada André (Record) e Vanessa Barbara e Emilio Fraia, O Verão do Chibo (Editora Objetiva).

Os livros finalistas foram escolhidos após avaliação de júri formado pelos professores (Ivan Marques e Marcos Moraes), escritores (Menalton Braff e Fernando Paixão), livreiros (Paula Fabrio e José Carlos Honório), críticos literários (Marcelo Pen e Josélia Aguiar) e leitores (Márcia de Grandi e Mario Vitor Santos). A avaliação final será feita por um segundo grupo de jurados.