Milton Hatoum e Ruy Castro ganham Prêmio Jabuti Milton Hatoum e Ruy Castro foram os vencedores das duas principais categorias do 48.° Prêmio Jabuti de Literatura. Hatoum ganhou na categoria Livro do Ano - Ficção, com "Cinzas do Norte". Castro, em Livro do Ano - Não-Ficção, com "Carmen, Uma Biografia". A cerimônia de premiação foi realizada na noite desta quarta-feira, na Sala São Paulo. O Prêmio Jabuti, um dos mais tradicionais e importantes da literatura brasileira divulgou no início de agosto a segunda etapa com os três finalistas para cada uma de suas 19 categorias. O escritor Milton Hatoum ficou em primeiro lugar na categoria romance, com "Cinzas do Norte" (Cia das Letras), desta 48.ª edição do prêmio. Disputam o prêmio na categoria Domingos Pellegrini e Godofredo de Oliveira Neto, que ficaram ambos em segundo lugar, e Edgard Telles Ribeiro, em terceiro. Uma surpresa foi a vitória do cantor e compositor Gabriel O Pensador na categoria infanto-juvenil, com "Um Garoto chamado Rorbeto", uma história cheia de ritmo sobre uo menino Rorbeto que desvenda sozinho os mistérios da vida. Entre as principais categorias, destacam-se os indicados em contos e crônicas, poesia, biografia e teoria e crítica literária. Com "Contos Negreiros" (Record), Marcelino Freire ficou em primeiro lugar na categoria correspondente. Em segundo, Silviano Santiago e em terceiro, Mário Araújo. O poeta veterano Affonso Romano de Sant´Anna lidera a disputa em Poesia com seu livro "Vestígios" (Rocco), concorrendo com os poetas Ruy Espinheira Filho e Domingos Pellegrini. O jornalista Ruy Castro, colaborador do Estado ficou em primeiro lugar na categoria biografias com "Carmem - Uma Biografia" (Cia das Letras), seguido de Orestes Barbosa com "Repórter, Cronista e Poeta Carlos Didier" (Agir) e do jornalista e editor-executivo do Estado Daniel Piza, com "Machado de Assis: Um Gênio Brasileiro" (Imprensa Oficial). Na categoria teoria e crítica literária, Márcio Seligmann-Silva foi eleito em primeiro lugar com "O Local da Diferença" (34), seguido de Giuliana Ragusa, com "Fragmentos de Uma Deusa" (Unicamp) e Vilma Arêas, com "Clarice Lispector com a Ponta dos Dedos" (Cia das Letras). Confira a lista completa dos principais indicados Romance 1.º Cinzas do Norte, de Milton Hatoum Companhia das Letras 2.º Meninos no Poder, de Domingos Pellegrini Editora Record Menino Oculto, de Godofredo de Oliveira Neto Editora Record 3.º Olho de Rei, de Edgard Telles Ribeiro Editora Record Contos e Crônicas 1.º Contos Negreiros, de Marcelino Freire Editora Record 2.º Histórias Mal Contadas, de Silviano Santiago Rocco 3.º A Hora Extrema, de Mário Araújo Editora 7letras Poesia 1.º Vestígios, de Affonso Romano de Sant´anna Rocco 2.º Elegia de Agosto, de Ruy Espinheira Filho Bertrand Brasil 3.º Gaiola Aberta, de Domingos Pellegrini Bertrand Brasil Biografia 1.º Carmen - Uma Biografia, de Ruy Castro Companhia das Letras 2º Orestes Barbosa - Repórter, Cronista e Poeta, de Carlos Didier Agir Editora 3.º Machado de Assis: Um Gênio Brasileiro, de Daniel Piza Imprensa Oficial Tradução 1.º Livro das Mil e Uma Noites, de Mamede Mustafa Jarouche Editora Globo 2.º A Balada do Velho Marinheiro, de Alípio Correia de Franca Neto Ateliê Editorial 3.º Ulisses, de Bernardina da Silveira Pinheiro Editora Objetiva Livro de Teoria/Crítica Literária 1.º O Local da Diferença, de Márcio Seligmann-Silva Editora 34 2.º Fragmentos de uma Deusa, de Giuliana Ragusa Editora da Unicamp 3.º Clarice Lispector com a Ponta dos Dedos, de Vilma Arêas Companhia das Letras Livro de Reportagem 1.º Operação Araguaia - Arquivos Secretos da Guerrilha, de Taís Morais e Eumano Silva Geração Editorial 2.º Juízes no Banco dos Réus, de Frederico Vasconcelos Frederico Vasconcelos 3.º Já vi este Filme - Reportagem (e polêmicas) sobre Lula e o PT (1984-2005), de Luiz Maklouf Carvalho Geração Editorial Capa 1.º O Design Brasileiro Antes do Design, de Elaine Ramos Cosac Naify 2.º A Costura do Invisível, de Adriana Peliano Editora Senac São Paulo 3.º Shalimar, o Equilibrista, de Victor Burton Companhia das Letras Juvenil 1.º Lis no Peito - Um Livro que Pede Perdão, de Jorge Miguel Marinho Editora Biruta 2.º Heroísmo de Quixote, de Paula Mastroberti Rocco 3.º O Dia em que Felipe Sumiu, de Milu Leite Cosac Naify Infantil 1º Um Garoto Chamado Rorbeto, de Gabriel O Pensador Cosac Naify 2.º Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas, de Flávio de Souza Editora FTD 3.º Cacoete, de Eva Furnari Editora Ática Didático e Paradidático do Ensino Fundamental e Médio 1.º Almanaque: Cortes e Recortes da Terra Paulista, de Cenpec - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária Imprensa Oficial 2.º Viver, Aprender - Alfabetização - Educação de Jovens e Adultos, de Cláudia Lemos Vóvio e Maria Amábile Mansutti/Ação Educativa Global Editora 3º Matemática do Cotidiano & Suas Conexões, de Antonio José Lopes Editora FTD Projeto/Produção Editorial 1.º Caminhos do Ouro Na Estrada Real, de Kapa Editorial Kapa Editorial 2.º Lis no Peito - Um Livro que Pede Perdão, de Gustavo Piqueira Editora Biruta 3.º Destaques da Biblioteca Indisciplinada de Guita e José Mindlin, de Diana Mindlin Editora da Universidade de São Paulo Educação, Psicologia e Psicanálise 1.º O Sonhar Restaurado, de Tales Am Ab´sáber Editora 34 2.º Pedagogia DA Tolerância, de Paulo Freire - Ana Maria Araújo Freire (ORG.) Editora Unesp 3.º A Violência no Coração da Cidade, de Paulo Cesar Endo Paulo Cesar Endo Economia, Administração, Negócios e Direito 1.º A Humanidade e suas Fronteiras - Do Estado Soberano à Sociedade Global, de Eduado Felipe p. Matias Editora Paz e Terra 2.º O Valor do Amanhã, de Eduardo Giannetti Companhia das Letras 3.º Reforma do Judiciário, de Teresa Arruda, Luiz Rodrigues, Luiz Manoel, Octavio Campos e William Santos Editora Revista dos Tribunais Ciências Humanas 1.º 1930: Os Órfãos Da Revolução, de Domingos Meirelles Editora Record 2.º Dicionário da Terra, de Márcia Mota (org.) Editora Record 3.º Gilberto Freyre - Um Vitoriano dos Trópicos, de Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke Editora Unesp Ciências Exatas, Tecnologia e Informática 1.º Elementos de Amostragem, de Heleno Bolfarine e Wilton O. Bussab Editora Edgard Blücher 2.º Dinâmica da Água no Solo, de Paulo Leonel Libardi Editora da Universidade de São Paulo 3.º 500 anos de Engenharia no Brasil, de José Carlos T.B. de Moraes Imprensa Oficial/Edusp Arquitetura e Urbanismo, Fotografia, Comunicação e Artes 1.º O Porto e a Cidade: O Rio de Janeiro Entre 1565 e 1910, de Nubia Melhem Santos, Maria Isabel Lenzi e Cláudio Figueiredo Casa da Palavra 2.º Amazônia, de Araquém Alcântara Pereira Terrabrasil 3.º Sobre os Instrumentos Sinfônicos e em Torno Deles, de José Alexandre dos Santos Ribeiro Editora Record Ciências Naturais e Ciências Da Saúde 1.º Tratado de Cardiologia - Socesp, de Fernando Nobre; Carlos V. Serrano Jr. Editora Manole 2.º Dinâmica das Doenças Infeciosas e Parasitárias Vol. 1 e Vol. 2, de José Rodrigues Coura Editora Guanabara Koogan 3.º Técnicas Radiográficas, de Antônio Mendes Biasoli Jr. Editora Rubio Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil 1.º Cacoete, de Eva Furnari Editora Ática 2.º Palavra Cigana: Seis Contos Nômades, de Stephan Doitschnoff Cosac Naify 3.º Contos da Montanha, de Lúcia Hiratsuka Edições SM