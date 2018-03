Milongas para Borges e João da Cunha Vargas

DÉLIBÁB

Satolep Preço: R$ 35

BOM

Diferentemente de seu empolgante trabalho anterior, com Marcos Suzano, em Délibáb Vitor Ramil dispensa percussão e eletrônica num CD de voz e violão. É uma bela coleção de milongas autorais sobre textos do argentino Jorge Luis Borges (1899-1986) e versos do gaúcho João da Cunha Vargas (1900-1980), de quem já tinha musicado outros poemas. Caetano Veloso canta com ele numa faixa. Se você conseguir descobrir onde se escondem o CD, o DVD e o encarte corre o risco de rasgar a bela capa, tamanha a dificuldade de tirá-los do aperto.