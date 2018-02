Millôr Fernandes volta a ser internado

SÃO PAULO - Millôr Fernandes voltou a ser internado nesta quarta-feira, 29, informou a assessoria do hospital Casa de Saúde São José, onde o escritor passou os últimos cinco meses. Ele havia recebido alta um dia antes, na terça, dia 28. Millôr foi internado no dia 7 de fevereiro na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. No dia 28 de fevereiro foi transferido para a outra clínica.

A família não autorizou a divulgação do motivo da internação ou estado de saúde do escritor.

Um dos fundadores do jornal O Pasquim, Millôr foi um dos representantes da imprensa nanica, que levou o humor às publicações alternativas na época da forte censura do Regime Militar.

Atualmente, Millôr Fernandes publica seus textos e charges em um site pessoal. Sua conta no Twitter tem mais de 300 mil seguidores.