Millôr Fernandes é internado em clínica na zona sul do Rio

O desenhista, escritor, dramaturgo e humorista Millôr Fernandes está internado na Clínica São Vicente na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Os familiares do escritor preferiram não divulgar boletim médico sobre o estado de saúde de Millôr, nem as razões de sua internação.

Millôr é carioca do Méier, subúrbio da zona norte do Rio, e foi um dos fundadores do jornal "O Pasquim". Aos 87 anos, é um profícuo divulgador de seus trabalhos pela internet, tendo lançado site próprio em 2000. Aderiu ao Twitter, e possui quase 285 mil seguidores.

Sua mais recente entrada no microblog social data do dia 4 de fevereiro, sexta-feira, quando postou duas atualizações, exemplos de seu humor afiado: "Infelicidade:nascer com talento melódico numa época em que o pessoal só se interessa por percussão" e "aumento da canalhice é o resultado da má distribuição de renda".