Militância começa em casa "A Culpa é do Fidel" está em cartaz em três salas de cinema da capital paulista, mas o boca-a-boca tem feito do primeiro filme de ficção da filha do aclamado diretor grego Costa Gavras, Julie Gavras, um improvável sucesso de público. O longa tem potencial para repetir a performance de permanência nos cinemas do argentino "A Filho da Noiva", dirigido por Juan Campanella, que ficou mais de um ano em cartaz. Adaptação da autobiografia da jornalista italiana Domitilla Calamai, o filme gira em torno de Anna, 9 anos. A menina parisiense, que tem uma vida tranqüila e confortável, é surpreendida pela opção política de seus pais. Certo dia, ela descobre que eles viraram comunistas. Anna não sabe muito bem o que isso significa, mas a opção política dos pais faz a vida de Anna virar de ponta-cabeça. O colégio religioso que freqüenta, por exemplo, a proíbe de assistir às aulas de catecismo. Além disso, a menina tem de acompanhar a família em passeatas, aprender a levar uma vida mais ?comunitária? e entender conceitos como ?solidariedade?. Não é apenas sobre política, mas, principalmente, sobre afeto esse primeiro longa-metragem Julie. Por isso, a reportagem decidiu procurar uma família nos mesmos moldes daquela mostrada no filme. Apesar do contato com os partidos de esquerda, a personagem foi encontrada por meio de um sindicato chamado Coordenação Nacional de Lutas (Conlutas). Afeição Maria Valéria Sarmento Coelho da Paz, 53 anos, conhecida como Belela, é funcionária do Banco do Brasil, sindicalista filiada à Conlutas e membro do PSTU. Em seu apartamento na zona sul da capital paulista, nas paredes da sala, quadros de Che Guevara, Lenin e Trotsky. Sobre o sofá, uma almofada do filme "Adeus, Lenin". Na estante de livros, Karl Marx e outros. Nada de TV. ?Silvio Santos e Big Brother não entram na minha casa?, disparou Belela. De tanto ouvir discussões sobre liberdade, com apenas cinco anos, a filha Júlia Coelho da Paz Almeida, 21 anos, surpreendeu a mãe com o seguinte comentário: ?Tem duas estações do Metrô com nomes parecidos: Liberdade e Paraíso.? Aos 10 anos, a menina visitou um acampamento de sem-terra. Aos 14 anos, veio a indecisão. Ela não sabia se devia ler "100 Anos de Solidão", de Gabriel García Márquez, ou o "Manifesto Comunista". Acabou ficando, claro, com a segunda opção. Belela acha que a filha decidiu ser realmente uma militante de esquerda quando foi para o Fórum Social de Porto Alegre, em 2003. Hoje, mesmo com a queda do muro de Berlim e a ?virada de casaca? de antigos companheiros, Belela, Julia e Miranda ainda defendem os ideais comunistas. ?Tem gente que diz: ?poxa, vocês são tão legais... por que são comunistas???, comenta Belela. ?Explico que não acredito em mudanças dentro do sistema capitalista. Isso precisa mudar e...? A entrevista chegou ao fim nesse ponto. Assim como o filme, nossa matéria é muito mais sobre afeto do que sobre política.