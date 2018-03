Milhões de abelhas em fuga fecham rodovia de Utah

"O motorista perdeu o controle, bateu na barreira de concreto e capotou. É claro, nós então tínhamos abelhas em todos os lugares", disse Todd Johnson, cabo da Patrulha Rodoviária de Utah.

A autoestrada no sul de Utah ficou fechada por várias horas na noite de domingo e na manhã de segunda-feira, disseram autoridades.

Apicultores locais trabalharam durante a noite para recolher as abelhas que escaparam. Autoridades disseram que havia uma rede sobre as colméias, mas as abelhas ainda assim conseguiram escapar depois que o caminhão capotou.

O motorista do caminhão e dois policiais que compareceram ao local do acidente foram picados pelas abelhas, mas as picadas não causaram risco de vida, disse Johnson.

"Havia cerca de 450 colônias na carga e, provavelmente, cerca de 45.000 abelhas por colônia", disse Richard Adee, da fazenda Adee Honey Farms, em Bruce, Dakota do Sul.

Isso se traduziria em mais de 20 milhões de abelhas.

Adee disse que as abelhas estavam indo para Bakersfield, Califórnia, para polinização de amêndoa na próxima primavera boreal.

"Nós empilhamos os equipamentos de novo, colocamos em caminhões e trailers e tudo o que nós conseguimos encontrar para tirá-las de lá", disse o apicultor Melvin Taylor, de Santa Clara, Utah.

"Então nós tentamos removê-los o mais longe possível para fora da área metropolitana. Porque quando as abelhas virem que suas casas estão todas quebradas elas vão ficar loucas", acrescentou Taylor.

Taylor disse que as abelhas não recolhidas e removidas provavelmente morreram no acidente e limpeza.