Milhares saem às ruas para comemorar o Carnaval de Notting Hill

Centenas de milhares de pessoas se concentraram nos oeste de Londres neste domingo para participar do Carnaval de Notting Hill, que dura dois dias.

Estima-se que 1,5 milhão de pessoas compareçam à festa ao ar livre, que já está sendo considerada uma das maiores da Europa.

Dançarinas com o corpo coberto de chocolate e bonecos gigantescos do marinheiro Popeye se misturam a passistas com roupas coloridas e adereços que fazem um desfile na rua.

O principal desfile está marcado para segunda-feira e, embora tenha contado com a participação de brasileiros ao longo dos anos, traz forte influência caribenha.

A festa anual atrai muitos turistas. Marco Figueiredo, de 32 anos, viajou de Lisboa para Londres para participar da festa. "Eu esperava mais gente mas a música tem sido excelente", afirmou.

"Se não fosse pelo clima (frio), iria dar um pouco a sensação de Rio."

As bandas com som caribenho são as mais numerosas e o sistema de alto-falantes toca de soca, calipso e reggae a hip-hop jazz e soul music.

Barracas improvisadas vendem petiscos de todo o tipo. "Você tem comida de todas as ilhas (do Caribe), assim como africana e chinesa, grega e marroquina", disse uma das organizadoras da festa, Ruth Thomsett.

Cerca de cem monitores, funcionários da administração do bairro e policiais fiscalizam que a música não exceda o limite de 135 decibéis.

A polícia prendeu várias pessoas na semana anterior ao evento, mas disse que a festa começou pacificamente. Até agora 21 pessoas foram detidas durante o carnaval. No ano passado, no primeiro dia do evento, pelo menos 108 foram presas.

Os policiais patrulham a área e realizam operações de revista para tentar impedir a ação de gangues.