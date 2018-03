Milhares de pessoas tentam uma vaga no 'American Idol'

Milhares de pessoas que sonham em ser a próxima Kelly Clarkson, Jennifer Hudson ou o próximo Sanjaya fizeram longas filas nesta segunda-feira, 30, no estádio Qualcomm, na primeira seleção para a sétima temporada do American Idol. Nos Estados Unidos, alguns dos candidatos levaram água salgada para gargarejar e até equipes de karaokê para treinar. Outros chegaram antes do amanhecer, com almofadas para dormir na fila. "Meu objetivo principal é participar do programa", disse Lonnie Beatty, de 20 anos, que passou a noite em frente ao estádio para ser a primeira da fila. Segundo os produtores, mais de 10 mil pessoas participaram do teste em busca do estrelato e começaram a fazer fila às 3 horas da manhã. Deste total, serão selecionadas entre 300 e 500 pessoas para a segunda prova. "Ouviremos todos os que quiserem participar", disse Patrick Lynn, um dos produtores. "Temos de encontrar as pessoas que conquistarão os jurados e irão para Hollywood". Nas próximas semanas serão feitas seis audições em Dallas, Omaha, Nebraska, Atlanta, Charleston, Carolina del Sur, Miami e Filadélfia. A próxima edição do American Idol será em janeiro.