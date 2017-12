Milhares de fãs homenageiam ator Paul Walker na Califórnia

A carreata dos fãs, convocada via redes sociais, passou lentamente diante do local onde o Porsche Carrera bateu num poste e explodiu, matando Walker, de 40 anos, que estava no banco do passageiro, e o motorista do veículo, Roger Rodas, de 38 anos.

A homenagem a Walker, astro da série "Velozes e Furiosos", estava marcada para as 12h, mas desde as 6h os fãs começaram a chegar, segundo um porta-voz da polícia local. As autoridades estimam que mais de 5.000 pessoas e mil veículos tenham participado da carreata no local do acidente, que agora está marcado com flores e cartões.

(Reportagem de Dan Whitcomb)