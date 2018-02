Milhares assistem a funeral de Pavarotti

Familiares e amigos do cantor Luciano Pavarotti participam de seu funeral na catedral de Modena, cidade natal do cantor lírico morto na quinta-feira. Entre eles estão a segunda mulher de Pavarotti, Nicoletta Mantovani, e artistas como o vocalista do U2, Bono Vox, Placido Domingo, Jose Carreras e Andrea Bocelli. No final, a patrulha aérea das Forças Armadas Italianas, conhecida como "flechas tricolores" devido à fumaça com as cores da bandeira nacional que soltam (verde, vermelha e branca), vai sobrevoar a catedral prestando homenagem a Pavarotti. Pavarotti, que morreu aos 71 anos de câncer no pâncreas, será enterrado em um cemitério perto de sua casa em Modena ao lado de familiares, incluindo seus pais e o filho Ricardo, nascido morto. Milhares de pessoas assistem à cerimônia - na qual só estão presentes convidados - por um telão colocado na praça principal de Modena. O funeral também está sendo transmitido pela TV italiana e pela internet. A missa está sendo celebrada pelo arcebispo de Modena, Benito Cocchi, e conta com a presenta do primeiro-ministro italiano, Romano Prodi. A cerimônia começou com a apresentação da Ave Maria, de Verdi, pelo soprano búlgaro Raina Kabaivanska, também um morador de Modena e que havia trabalhado com Pavarotti. O arcebispo de Modena prestou, então, uma homenagem ao cantor. "A morte de Pavarotti fez com que nos sentíssemos mais pobres", afirmou. O tenor Andrea Bocelli cantou Panis Angelicus, cantatada por Pavarotti na mesma catedral, com o pai Fernando, em 1978. Também participam da cerimônia o cinesta italiano Franco Zeffirelli e jogadores do time Juventus, para o qual Pavarotti torcia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.