Milhares acompanham cortejo fúnebre de ídolo Sandro na Argentina Cercado de milhares de fãs, o cortejo fúnebre do cantor popular Sandro, que morreu após um transplante de pulmões e coração do qual não conseguiu se recuperar, partiu nesta quarta-feira do Congresso argentino em direção a um cemitério nos arredores de Buenos Aires.