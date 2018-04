Miley Cyrus reclama após ser chamada de gorda na Internet

Cyrus, de 16 anos, que representa a colegial e roqueira Hannah Montana num seriado de sucesso e filme da Disney, postou declarações chateadas em seu Twitter, depois de várias críticas sobre seu peso, feitas depois de ela ter falado em tom de brincadeira que suas coxas balançam.

"Falem tudo o que vocês quiserem. Eu tenho meus defeitos. Sou uma garota normal. Há coisas sobre meu corpo que eu gostaria de mudar, mas parem de me chamar de gorda em posts", escreveu.

"Eu nem gosto dessa palavra. Essas observações que vocês, pessoas odiosas, fazem são palavras de briga, as palavras que deixam marcas nas pessoas e as levam a ferir a elas mesmas e a outros."

Miley Cyrus disse que as pessoas que passam tempo demais em sites de fofocas deveriam ler a Bíblia e histórias ou artigos sobre as consequências dos insultos e difamações pela Internet.

"Os adolescentes machucam a si mesmos. Isso não é algo a ser levado na brincadeira," ela escreveu.

Filha do cantor country Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus se tornou um dos maiores ídolos teens do mundo desde que, em 2006, ganhou o papel titular na sitcom "Hannah Montana", do Disney Channel, sobre uma adolescente que tem uma identidade secreta de roqueira.

(Belinda Goldsmith)