Miley Cyrus diz que 'Hannah Montana' está chegando ao fim

A atriz americana Miley Cyrus sugeriu que a série do Disney Channel Hannah Montana, na qual interpreta a protagonista, uma jovem estrela de rock que vive uma vida dupla, está chegando ao fim. Veja também: 'Hannah Montana' quer fazer versão teen de 'Sex and The City' Em uma entrevista ao E!News na terça-feira, 29, Miley, de 15 anos, afirmou que ela e os produtores da atração estão "pensando que esta é nossa última temporada". Segundo a jovem atriz, a série, que está no terceiro ano, "parece que está sendo transmitida há muito tempo". Ela interpreta Hannah Montana desde o início da adolescência. O representante da Disney, Patti McTeague, afirmou que "a produção da terceira temporada começará em 4 de agosto com opção de uma quarta depois desta". Na entrevista, Miley destacou ainda que espera que o filme de Hannah Montana chegue aos cinemas no primeiro semestre de 2009.