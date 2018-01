Miley Cyrus desativa conta no Twitter a pedido de namorado

A atriz americana Miley Cyrus, famosa pela série Hannah Montana, decidiu desativar sua conta na rede social virtual Twitter a pedido de seu namorado, Liam Hemsworth, segundo a imprensa americana.

A própria Miley informou sobre a decisão aos mais de dois milhões de fãs que a seguiam na rede social, com uma última mensagem publicada na quarta-feira: "Para sua informação, Liam não usa Twitter e quer que eu apague minha conta por uma boa razão".

Sua conta já foi deletada, da mesma forma que a de sua mãe, enquanto que as de seus irmãos Brandi e Trace continuam ativas.

No entanto, os fãs da jovem artista não gostaram da decisão e lançaram a campanha "Miley, come back" ("volte, Miley", em inglês), que está nesta quinta-feira na lista de Trending Topics do Twitter (os assuntos que foram tema de mais "tweets" do dia).