Milena e Max vão para o paredão no 'BBB9' Definido mais um paredão na 9ª edição do programa Big Brother Brasil, da Rede Globo. Milena e Max foram indicados ontem para o paredão que acontece amanhã. A primeira foi indicado pela líder desta semana, Josiane. O outro brother na berlinda recebeu quatro votos de seus companheiros de confinamento. Max, o anjo da semana, protegeu a namorada, Fran. Milena, por ordem do Big Fone, imunizou Ana. As informações são do Jornal da Tarde.