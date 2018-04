Milão se prepara para inaugurar sua própria Cinecittà

O ex-ministro da Reforma italiano e fundador do partido Liga Norte, Umberto Bossi, anunciou nesta quinta-feira, 16, publicamente, na ocasião da entrega da premiação de Miss Padania, que entre duas semanas será inaugurada a "Cinecittà de Milão", uma iniciativa do qual há anos tem sido forte incentivador. A construção do complexo para produção de filmes teve início no segundo semestre de 2006. O terreno já está pronto no local onde funcionava uma antiga manufatura de tabaco e dentro de "duas semanas começam" as atividades. Com isso, se dirigindo aos jornalistas, Bossi brincou: "Eu me lembrarei de vocês que eram contra", e garantiu que o nome que será dado à estrutura é apenas "um detalhe". Poderá se chamar "Cinecittà ou Milanocinema. É a mesma coisa. O importante é que seja em Milão porque "Milão atrai todos os capitais". A primeira produção deverá ser a ficção La Battaglia de Legnano, com direção de Renzo Martinelli. A Cinecittà original fica na periferia da cidade de Roma e foi inaugurada em 1937. Os estúdios ficaram famosos principalmente pelas produções feitas nas décadas de 50 e 60 na era de ouro do cinema italiano com diretores como Federico Fellini e Michelangelo Antonioni e atores como Marcelo Mastroianni e Sophia Loren. Na semana passada, um incêndio destruiu na noite de quinta-feira, 9, um estúdio cinematográfico da Cinecittà, e afetou os cenários da série de televisão Roma, cujas gravações já terminaram. O incêndio, com chamas de até 40 metros, não provocou feridos e os danos foram "limitados e circunscritos", disse o administrador Francesco Carducci.