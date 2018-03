Milão lança código de conduta contra modelos ´anoréxicas´ A capital italiana da moda, Milão, anunciou um novo código de conduta para evitar que as modelos fiquem magras demais. O anúncio, feito na abertura da Semana da Moda de Milão, ocorre após a proibição pelo governo da Espanha de modelos consideradas magras demais durante a Semana da Moda de Madri, há duas semanas. O código de Milão, que deve entrar em vigor para a próxima edição do evento, em fevereiro, vai exigir que as modelos apresentem um certificado médico confirmando que estão saudáveis. Uma funcionária do governo local disse que a medida tem como objetivo convencer as agências de modelos e os estilistas de abandonar o que ela classificou como ?o fenômeno da anorexia?. Apoio da prefeita A iniciativa de combater a imagem de modelos anoréxicas teve o apoio também de Letizia Moratti, a primeira mulher prefeita de Milão. Segundo o correspondente da BBC em Milão Mark Duff, as modelos na abertura da Semana da Moda de Milão pareciam menos esqueléticas do que as que costumavam desfilar nas edições passadas. O código também tem algumas medidas com o objetivo de proteger as jovens de exploração por agências de modelos inescrupulosas. As meninas em idade escolar terão que ser acompanhadas pelos responsáveis.